نجفي: البرنامج العسكري الصهيوني مصدر قلق حقيقي لشعوب المنطقة

أكد مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أن البرنامج النووي العسكري لكيان الاحتلال الصهيوني هو مصدر قلق حقيقي لشعوب المنطقة منتقدا عملية التسييس المزدوجة من الغرب ازاء هذا البرنامج وما يتبعها من تاثيرات سلبية على أمن المنطقة وديمومة نظام عدم الانتشار النووي.

وأشار نجفي في كلمة اليوم خلال الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تناول موضوع القدرات النووية الإسرائيلية إلى الادانة الشديدة للبرنامج النووي الصهيوني من جانب الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز داعيا إلى الاهتمام الدقيق والمتابعة الجادة لهذا الموضوع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت نجفي الى الطلبات المكررة من المجتمع الدولي في اطار القرارات الصادرة عن الوكالة ومؤتمر مراجعة معاهدة “ان بي تي” المتعلقة بحظر الانتشار النووي القاضية بانضمام الكيان الصهيوني اليها فورا واخضاع جميع منشاته لمراقبة كاملة في اطار اجراءات الامان التابعة للوكالة الذرية.

وقال المندوب الايراني: “للاسف أن الكيان الصهيوني بتجاهله لمطالب المجتمع الدولي المشروعة على مدى الاعوام الماضية ومن خلال الدعم الاعمى الذي يتلقاه من جانب الغرب واصل تطوير برنامجه النووي العسكري منتهكا بذلك جميع القوانين والقرارات الدولية بشكل صارخ” داعيا إلى المنع التام لاي تعاون ونقل للمواد والمعدات النووية الى هذا الكيان”.

ويعد الكيان الصهيوني العائق الأكبر أمام تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي لأنه ينتهك التعهدات الواردة في هذه المعاهدة الدولية من خلال امتلاكه الأسلحة النووية وامتناعه عن التعاون مع المجتمع الدولي.