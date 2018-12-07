نجما السيتي سيغيبان عن موقعة البلوز

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب نجمين عن فريقه، في مواجهة تشيلسي، غدًا السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ16 للبريمييرليج.

وقال جوارديولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “لن يشارك غدًا الثنائي سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين”.

وغاب أجويرو عن آخر مباراتين بسبب شد عضلي، بينما يعاني دي بروين من مشاكل في الركبة.

وأضاف: “المباريات في ملعب ستامفورد بريدج دائمًا صعبة، وذهبت إلى هناك عدة مرات وفزت مرة واحدة، وعادة أخسر بهذا الملعب”.

وتابع: “لدى تشيلسي شيء جيد، فبالنظر إلى البدلاء الذين لا يلعبون باستمرار تجد أنهم لاعبون رائعون، والبلوز منافس حقيقي”.

وأوضح: “أنا لست مهتما بسلسلة اللاهزيمة، فهي ليست مهمة، ونحن نلعب كل 3 أيام.. إنها مجاملة كبيرة للاعبين، أقولها لهم كل يوم”.

وواصل: “ضد واتفورد لم نكن الفريق الأفضل، ويمكننا القيام بالأمور على نحو أفضل، وغدًا اختبار كبير ويتطلب الكثير، حيث سيظهر سلوكنا ضد الفرق الكبيرة، وسنركز بنسبة 100%”.

واختتم: “أستطيع أن أتخيل مدى قوة وعدوانية الخصم بعد تعرضه للخسارة من قبل، ونحن لدينا إشارات جيدة ولكنها تتعلق بالتحدي القادم، وحين تصل إلى ديسمبر أو يناير، يجب أن تكون هادئًا إذا ربحت أو خسرت”.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريمييرليج برصيد 41 نقطة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، بينما يقبع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.