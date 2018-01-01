نجما منتخبنا الوطني بالمركزين الثاني والثالث عربياً

حصل لاعبا منتخب سورية لكرة القدم عمر خريبين وعمر السومة على المركزين الثاني والثالث على سلم ترتيب أفضل اللاعبين العرب لعام 2017 في الاستفتاء الذي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بمشاركة مئة إعلامي رياضي عربي.

واحتل المركز الأول لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح برصيد 582 نقطة تلاه خريبين برصيد 198 نقطة والسومة برصيد 144 نقطة.

وضمت لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنافسة على هذه الجائزة إضافة إلى السومة وخريبين وصلاح كلا من المغربي كريم الأحمدي لاعب فاينورد الهولندي والسعودي نواف العابد لاعب الهلال السعودي والتونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري والاماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين الاماراتي والجزائري ياسين ابراهيمي لاعب بورتو البرتغالي والعراقي مهند عبد الرحيم كرار لاعب الظفرة الإماراتي والمغربي اشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.