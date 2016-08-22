نداء استغاثة ومطالبات بدخول الجيش السوري إلى مضايا وبقين

أطلق الأهالي المحاصرين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في بلدتي بقين ومضايا جنوب العاصمة دمشق نداء استغاثة عاجل بعد أن قارب المواد الغذائية التي استطاعوا انتزاعها من بين أيدي تجار الدم والمحتكرين على النفاذ، وطالب الأهالي في بلدتي بقين ومضايا المحاصرتين داخلياً من قبل العصابات الإرهابية المعنيين بالإسراع في إدخال مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية.

وقال أبو علي من أهالي بقين إن الحالة المعيشية في القرية التي مضى على حصارها من قبل إرهابيي ما يسمى أحرار الشام وجبهة النصرة وفصائل أخرى أكثر من سنة تحتاج إلى تدخل فوري وإدخال للمساعدات الغذائية والأدوية وإيصالها للمدنيين العزل ومنع احتكارها من قبل العصابات، علماً أن المواطنين ينتفضون بوجه من يسرق قوتهم ويصادر مخصصاتهم مؤكدين أن هناك مجموعات متابعة ستكون دقيقة في رصد اللصوص هذه المرة وستوثق بالأسماء والأرقام أي حالة سرقة أو احتكار.

إلى ذلك طالب المئات من أهالي بقين ومضايا بتسوية أوضاع عدد كبير من المسلحين المستعدين لإلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن وفق ما أكدت مصادر مطلعة على عمل لجنة المصالحة الوطنية، والإسراع بدخول الجيش العربي السوري إلى البلدتين وتحريرها من المسلحين وفتح الطرقات المؤدية إليها واستعادة المؤسسات الحكومية نشاطها وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الحصار مع تثبيت لسيطرة القوات الحكومية على البلدات.

البعث ميديا – بلال ديب