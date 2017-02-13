نداف: المشافي التعليمية قدمت 7 ملايين خدمة طبية للمواطنين العام الماضي

بحث وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف خلال لقائه اليوم مع الدكتورة نتاليا كانم نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيزه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة ولا سيما في مجال دعم الشباب والتعليم.

ولفت الوزير نداف إلى أن الحكومة السورية لا تزال تعطي الأولوية للتعليم وتدعمه وتقدمه مجانا بمختلف مراحله رغم التحديات جراء الحرب الإرهابية التي تتعرض لها والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري منوها في هذا الصدد بالخدمات التعليمية والعلاجية التي تقدمها المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبالغ عددها 14 مشفى في مختلف المحافظات.

وقال الوزير نداف: “إن المشافي التعليمية قدمت خلال عام 2016 خدمات علاجية مجانية لنحو 7 ملايين مواطن ولنحو 100 ألف مواطن منذ بداية العام الجاري بما فيها العلاجات المتعلقة بالأورام السرطانية والحالات المرضية المعقدة عند الأطفال” داعيا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تقديم المساعدة والمساهمة في إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في المشافي وصيانتها وتأمين الأدوية المفقودة.

من جانبها أعربت كانم عن استعداد الصندوق للتعاون مع الوزارة في هذا المجال وإقامة دورات تدريبية للأطباء في اختصاصات متعددة منها الجراحة التنظيرية عند النساء وصيانة تجهيزات مشافي التوليد وتأمين الأدوية. لافتة إلى أن الصندوق يدعم الدراسات السكانية والشباب بشكل أساسي في مجالات التعليم غير المنهجي والتواصل واكتساب مهارات ودعم النشاطات الصفية.

حضر اللقاء معاونا وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والصحية ومديرا التخطيط والمشافي الجامعية في الوزارة.