ندوات وعروض مسرحية في حماة ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تتواصل في محافظة حماة فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض حيث أقيمت عدة ندوات توعية ومحاضرات تثقيفية عن المرض إضافة الى تقديم عدد من العروض المسرحية.

ففي مدينة سلمية أقامت منطقتها الصحية برنامجاً صحياً تضمن تقديم عرض مسرحي لفرقة شبيبة حماة وعرض طبي عن سرطان الثدي قدمه فريق الشبيبة للرعاية الطبية إضافة لتنظيم ندوة صحية تثقيفية أقامها كادر المنطقة الصحية في سلمية وتخللها حوار مفتوح عن أهمية حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأهم العلامات والمخاطر والعلاج وأهمية التغذية خلال فترة المعالجة وأهمية الدعم النفسي خلال فترة المرض والعلاج.

وأقام مشفى الشهيد اللواء قيس حبيب الوطني بسلمية محاضرة حول أسباب ومعالجة سرطان الثدي وأهمية التشخيص المبكر ألقاها الدكتور نوفل سفر بحضور عدد كبير من موظفي وممرضات المشفى، كما أقامت مديرية صحة حماة بالتعاون مع البرنامج الصحي بمؤسسة الآغا خان ندوة طبية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المطعم الخشبي بمدينة سلمية تحت شعار لأنك أقوى من السرطان.

وفي مدينة السقيلبية أقامت مديرية الصحة بالتعاون مع نقابة عمال الصحة وفرع اتحاد شبيبة الثورة مسيراً شبابياً وعرضاً مسرحياً لفرقة الشبيبة على مسرح المركز الثقافي العربي في السقيلبية إضافة الى تقديم محاضرة بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي ألقاها الدكتور سالم ديوب.

فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحماة بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجمعية محردة الخيرية أقاموا ندوة تفاعلية بعنوان كوني بأمان وذلك في مقر كلية التربية بجامعة حماة .

وقال مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة أن الحملة تشهد إقبالاً كبيراً من النساء على إجراء الفحص في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظة وهي الهيئات المستقلة لمشافي حماة ومصياف والأسد الطبي ومشفيي سلمية والسقيلبية ومركز العيادات الشاملة، إضافة إلى ثلاثة مراكز خاصة وهي طقم والتركاوي ومحردة، مبيناً أن مديرية الصحة وفرت كل التسهيلات من أجل إجراء فحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجاناً وبشكل ميسر.

ودعا عابورة جميع النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن ال40 عاماً أو ممن لدى أسرتها أي إصابة بسرطان الثدي مراجعة أي من هذه المراكز للاطمئنان على وضعها الصحي، مشيراً إلى أن المراكز الصحية في المحافظة وعددها 132 مركزاً مزودة بطواقم طبية وتمريضية ولديها خبرة جيدة في الفحص السريري للثديين إضافة الى تدريب النساء على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثديين.

بدورها بينت الدكتورة فاطمة الخاني رئيسة شعبة الصحة الإنجابية في حماة أن إصابات الثدي التي تم تشخيصها لدى النساء خلال الفترة الماضية والتي تراوحت بين وجود عقد وكتل وتكلسات وكيسات في موضع الإصابة تبين أن معظمها خال من الأمراض السرطانية موضحة أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد كلما تقدمت المرأة في العمر وخاصة اللواتي تجاوزت أعمارهن الأربعين حيث يجب عليهن إجراء تصوير ماموغرافي مرة كل ثلاث سنوات.‏