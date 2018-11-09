تحت رعاية الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي وبحضور الرفيق حسين صالح الرفاعي أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي والرفيق محمد خالد الهنوس محافظ درعا وقيادة الفرع أقام فرع درعا ندوة اقتصادية بعنوان :

“التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية المستقبلية في محافظة درعا ”

القاها كل من الرفاق الدكتور قاسم الربداوي والدكتور خالد العتمة

افتتحت الندوة بكلمة للرفيق عمار السباعي رئيس المكتب الاقتصادي المركزي الذي نقل محبة سيد الوطن الرفيق الامين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد كما نقل تحية ومحبة رفاقنا بالقيادة المركزية وترحم على أرواح الشهداء وأشاد ببطولات بواسل الجيش العربي السوري، وأن سوريا انتصرت بفضل هذا الجيش العقائدي الذي سطر أروع ملاحم البطولة ، موجهاً الشكر للقوات الرديفة والصديقة، كما توجه بالتحية لأبناء درعا الشرفاء الذين صمدوا وتحدوا الارهاب بكافة أشكاله ، وكان هذا الصمود بفضل صمود القائد الشامخ شموخ قاسيون الرفيق الامين العام للحزب الدكتور بشار الاسد الذي صمد وصمد معه الوطن بأكمله

كما اشاد الرفيق عضو القيادة بنجاح استحقاق الإدارة المحلية الذي كان عرسا جماهيريا وتجسيداً للديمقراطية مباركاً لأعضاء المكاتب التنفيذية استلام مهامهم مبيناً أن مهام المجالس المحلية معنية بالجانب التنموي على كافة الصعد، وأضاف أن الجميع معني بعملية اعادة الإعمار التي لا تقل اهميتها عن معركة محاربة الارهاب منوهاً على إعادة إعمار البشر قبل الحجر، كما توجه بالحديث للرفاق البعثيين حيث يجب أن يكونوا قدوة ومثال يحتذى به المجتمع.

ثم فتح باب المداخلات وتم الرد من قبل الرفيق عضو القيادة على جميع المداخلات منها الحديث عن ضرورة تعديل قوانين الضرائب و اصدار قانون الاستثمار الذي وضع المكتب الاقتصادي المركزي بعض الملاحظات والتعديلات عليه وارسله الى الحكومة

كما وجه الرفيق عضو القيادة تحية اكبار لاهلنا الصامدين بالجولان المحتل

حضر الندوة اعضاء قيادة الفرع وقائد شرطة المحافظة اللواء محمد رامي تقلا وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة و أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا وأمناء الشعب والفرق الحزبية والمحامي العام ورئيس مجلس المحافظة واعضاء المكتب التنفيذي ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من الفعاليات الاقتصادية في المحافظة.

وبعد الندوة تم عقد اجتماع مع قيادة فرع الحزب تم خلاله الحديث عن الخطة الموضوعة للمصالحات وتعزيز التواصل مع المجتمع الاهلي في المحافظة اضافة الى تعزيز عمل لجنة دعم اسر الشهداء ووضع الية للاستثمار الامثل لاملاك الحزب.