ندوة “الطلاق وآثاره” تخرج بمطالبة نسائية لعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

نظم فرع الاتحاد العام النسائى بحمص اليوم ندوة قانونية بعنوان /الطلاق وأثاره فى قانون الاحوال الشخصية/ بهدف توعية النساء بواجباتهن وحقوقهن القانونية.

وأكدت كل من المحاميات /عبير علوم/ و/ليلاس العبد الله/ و/ميساء خليفة/ من لجنة نقابة المحامين فى حمص ضرورة تعديل بعض المواد فى قانون الاحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة بالكامل وإيجاد مواد قانونية تشمل جميع الاجتهادات الحديثة. مشيرات الى أهمية هذه الندوات لتوعية النساء بواجباتهن وحقوقهن القانونية.

بدورها نوهت رئيسة فرع الاتحاد النسائى بحمص /حسن الاخوان/ بأهمية التشاركية التى يسعى الفرع الى إقامتها مع مختلف المنظمات والنقابات المهنية بما يدعم عمل المرأة وواقعها ويسهم فى تطوير مداركها ومعارفها لتكون على علم ودراية بكل ما يدور حولها وخاصة ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الحياتية التى تسهم فى الوصول الى اسرة سليمة.

وتم بعد ذلك تخريج اكثر من / 40/ امرأة ممن اتبعن دورات تأهيلية وتدريبية فى مجالات /التجميل وقص الشعر والصناعات الغذائية. بالإضافة الى افتتاح معرض غذائى انتاجى ضم اكثر من /50/ صنفا من الأطعمة التى قامت النساء الخريجات بصنعها.

حضر الفعالية عضوات المكتب الادارى للاتحاد النسائى وعدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والأهلية والمحلية وحشد كبير من النساء.