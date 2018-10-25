ندوة فكرية..ضرورة التركيز على بناء جيل ينبذ الفكر التكفيري

أكد المشاركون في الندوة التي أقيمت بإشراف مكتب الإعداد والثقافة والاعلام الفرعي ضرورة التركيز على تربية جيل واع قادر على مواجهة الفكر التكفيري الإرهابي وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وتامين مقومات الأمن والطمأنينة في المدارس وغرس ثقافة المحبة والتسامح بين الطلاب وإرساء قواعد العلم والمعرفة والحوار في المدارس والجامعات.

واوضح الشيخ أحمد الصيادي مدير أوقاف درعا والسويداء إلى التعاليم الإسلامية التي تشدد على نبذ العنف وتحض على السلام والتسامح والتعايش في ظل احترام الأديان والمعتقدات وعدم التكفير لمجرد امتلاك فكر أو رأي مخالف كما روّج له دعاة الارهاب ناشرين الحقد والكراهية واعتماد القتل لإقصاء الآخرين ، مشيراً للمشاريع التي تنفذها وزارة الأوقاف في هذا المجال .

بدوره الرفيق هيثم الحمصي موجه في مدرسة الاعداد الحزبي تحدث عن الاهتمام بالشباب وحماية عقولهم من الاختراق مع التركيز في الإعلام على إبراز العلاقة بين الفكر الإرهابي والإرهاب الصهيوني ، داعياً لرص الصفوف واعتماد الحوار لبناء الجيل بناء حضاريا يتماشى وإعادة إعمار الفكر قبل الحجر.

حضر الندوة الرفيقة ذودة المحارب رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والاعلام الفرعي وفعاليات حزبية ودينية وأهلية.

درعا – دعاء الرفاعي