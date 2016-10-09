ندوة في وزارة العدل حول الحرب على سورية ومفاهيم السيادة

بدأت أعمال الندوة البحثية القانونية الدولية الاستراتيجية التي تقام على مدرج وزارة العدل تحت عنوان”السيادة الوطنية السورية بمواجهة الاعتداءات الامريكية والتركية والإسرائيلية” وذلك بمشاركة وزارات العدل والثقافة والإعلام.

ويناقش المشاركون السيادة الوطنية وفق القانون الدولي والسياسة الدولية والخروقات الأمريكية والتركية والاسرائيلية والحرب على سورية ومفاهيم السيادة.

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال الندوة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن العدوان الممنهج على سورية منذ بداية الازمة كان غايته النيل من السيادة السورية بكل مقوماتها، لافتا إلى أن بعض الدول الغربية في هذه الفترة تحاول التدخل في شؤءون سورية الداخلية تحت مسميات جديدة مثل التدخل الإنساني.

ويتزامن انعقاد هذه الندوة التي يشارك فيها باحثون ورجال قانون دولي وعلاقات دولية ومراكز الابحاث في سورية مع مرور عام على الشراكة الاستراتيجية السورية الروسية لمكافحة الإرهاب في سورية وانتصارات حرب تشرين التحريرية.