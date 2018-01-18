نزارباييف: الحوار هو أساس التسوية في سورية

أكد الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أن الحوار هو الأساس في عملية التسوية السياسية للازمة في سورية.

وقال نزارباييف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل: أن الثقة المتبادلة هي التي تشكل أساس الحوار في اجتماعات استانا والتي تسهم بعملية التسوية في سورية وتدعيم المحادثات التي تشهدها جنيف.

وأشار نزارباييف إلى أن المشاركين في اجتماعات استانا أكدوا أنها كانت ناجحة وأسهمت في معالجة العديد من القضايا.

من جانب أخر أكد الرئيس الكازاخستاني ضرورة سحب ذرائع الدول التي تريد الانسحاب من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية وصياغة قرار لمجلس الأمن يفرض عقوبات على تلك الدول، موضحاً علينا ان نضع آلية فعالة لتطبيق تدابير صارمة تناهض امتلاك أسلحة نووية.

ودعت كازاخستان الرئيس الدوري الحالي لمجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم بهدف إيجاد حلول سياسية للصراعات الإقليمية المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.