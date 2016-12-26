نزارباييف: كازاخستان مستعدة لاستقبال المحادثات حول الأزمة في سورية

أعرب رئيس كازاخستان نورسلطان نزارباييف عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف المشاركة في المحادثات حول الأزمة في سورية في عاصمة بلاده استانا وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن يوم الجمعة الماضي أن عقد مباحثات سورية سورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا الشهر المقبل يمثل “تكملة للعملية السياسية في جنيف وليس بديلا عنها” مستبعدا مشاركة وفد “معارضة الرياض” في مباحثات كازاخستان كونها “معارضة خارجية” مرجحا أن يمثل وفد “المعارضة” القوى الموجودة على الأرض في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نزارباييف قوله خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم: “لقد تحادثنا أمس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والتركي رجب أردوغان وهما موافقان وسنوفر جميع الظروف للقاء”.