نزوح 13 ألف عراقي من الموصل خلال الأيام الـ5 الماضية

نزح نحو 13 ألف عراقي تاركين منازلهم في مدينة الموصل التي تشهد معارك دامية ضد إرهابيي تنظيم “داعش”، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة.

وأوضح ستيفان دوجاريك، السكرتير الصحفي للأمم المتحدة، الأربعاء 4 كانون الثاني، أن عدد الأشخاص الذين يغادرون الموصل بشكل يومي ازداد بنسبة 50%، من 1600 شخص إلى 2300 شخص في اليوم.

ونوه دوجاريك أن ازدياد عدد النازحين هذا يعود إلى تنشيط المرحلة الثانية لعملية تحرير الموصل من “داعش” الإرهابي، مضيفا أن 130 ألف عراقي قد غادروا المدينة منذ بدء التحالف الدولي يوم 17 تشرين الأول عملية تحريرها.