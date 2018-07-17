“نساء يعدن الحياة”… مشروع اقتصادي لتدوير الأقمشة التالفة بتصاميم عصرية

يسعى مشروع “نساء يعدن الحياة” في تفاصيله الصغيرة إلى سكب الحياة من جديد في توالف الأقمشة المهملة عبر تدويرها وزركشتها وفق مقاسات مختلفة وتصاميم عصرية تلبي مختلف الأذواق، ويتخذ المشروع أهمية مضاعفة لدى النظر إلى قدرته على تمكين النساء الشابات وإفساح المجال أمامهن لخوض غمار العمل الحرفي بما يكفل لهن جانباً من الاستقرار المادي.

المسؤولة عن المشروع جنان كمال الدين بينت أن فكرة المشروع انبثقت لديها بعد اتباعها دورات تدريبية حول تدوير الاقمشة في جمعية “أبناء الجولان” الخيرية بمحافظة السويداء ما أتاح لها فرصة المشاركة مع مشروع “خلايا النحل” بدمشق ضمن عدة معارض قبل أن تقرر النهوض بمشروعها الخاص “نساء يعدن الحياة” بمساعدة شابات يشاركنها الاهتمام نفسه.

كارمليندا رسلان من مؤسسات المشروع وصاحبة بنك القماش لفتت إلى أن دورها يقتضي جمع الاقمشة المستعملة وتوزيعها وفرزها حسب الطلب بهدف الحفاظ عليها واستخدامها عند الحاجة، مؤكدة أن إعادة استخدام الأقمشة البالية هي مظهر بيئي صحي يوفر في الوقت نفسه مصدر دخل مقبولاً للنساء المشتغلات في هذا المجال حيث يتم تسويق نتاجهن في المعارض والفعاليات المتنوعة بأسعار مدروسة.

وأوضحت نجاح نصر من أعضاء المشروع أن مهمتها تقوم على تعليم النساء طرق التدوير باستخدام الإبرة والخيط ضمن دورات تدريبية بهدف مساعدة المرأة على تحقيق ذاتها مادياً واجتماعياً، لافتة إلى أن المشروع ينظم دورات تدريبية لتعليم خياطة المفارش لصالح جمعيات خيرية وأهلية متنوعة.

وكان المشروع شارك في عدة معارض كمعرض “الجولان في عيوننا” ومعرض خاص بعيد الأم بالإضافة إلى معارض متنوعة للصناعات اليدوية والتقليدية.