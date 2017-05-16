«نسيج اللاذقية»: خط لإنتاج أقمشة الجينز بطاقة 10 ملايين متر سنوياً

كشف مدير شركة نسيج اللاذقية المهندس حارث مخلوف عن تحضيرات تقوم بها الشركة لإنتاج أقمشة الجينز «الديكو» بطاقة إنتاجية 10 ملايين متر طولي سنوياً.

وبين مخلوف “بحسب صحيفة تشرين” انه لدى الشركة خطا إنتاج من الأقمشة القطنية «الخام»، خط الإنتاج القديم وهو متوقف بقرار من الجهات الوصائية لأسباب تتعلق بعدم توقيع عقد لإنتاج أكياس الطحين مع الشركة العامة للمطاحن، على اعتبار أن هذا الخط مخصص لإنتاج هذا النوع من الأكياس، وسيتم الإعلان عن مشروع استبداله بخط حديث لإنتاج أقمشة الجينز (الديكو) بطاقة تصل إلى 10 ملايين متر طولي سنوياً، من خلال الاعتماد على 58 نول بلس بلجيكي الصنع تنتج هذا النوع من الأقمشة بجودة عالية، ستمكن الشركة من تلبية الطلبيات الداخلية وكذلك الخارجية حتى عرض قماش 220 سم بالمشط.

ولم يخف مدير الشركة أهمية تنفيذ هذا المشروع المعلن عنه في السادس من آذار المنصرم مكان الخط القديم المذكور، ولاسيما أنه تم تحضير التجهيزات الخاصة للإنتاج.

وعن الخطة الإنتاجية السنوية للشركة، قال مخلوف: إنها تصل إلى 4247 متراً طولياً، وتحتاج إلى 1672 طناً من الغزول، حيث بلغ إنتاج الشركة من الأقمشة القطنية الخامية للربع الأول من العام الجاري 818 ألف م.ط وبنسبة تنفيذ 77%، مقابل مبيعات سجلت 743 ألف م.ط بقيمة 227004 ل.س، موضحاً أن الشركة تستجر حاجتها من المواد الأولية (الغزول) من شركات القطاع العام التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وهي شركات الغزل في المحافظة ( العامة للخيوط القطنية باللاذقية، الساحل للغزل، جبلة للغزل).

ولفت مخلوف إلى الصعوبات التي تعاني منها الشركة، والناجمة عن إيقاف الخط القديم لعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيله، خاصة بعد ظهور عيوب كثيرة في الإنتاج لا يمكن تداركها لصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة له بسبب إغلاق المعمل المصنع لهذه الأنوال منذ سنوات.