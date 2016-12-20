نصائح لتجنب الإصابة بـ”الخرف”

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، 6 نصائح لتجنب الإصابة بالخرف والتي تشمل الآتي:

1-تجنب الأطعمة الغنية بالدهون: يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف على المدى البعيد.

2.الابتعاد عن الخمور بعد سن الأربعين: تجنب شرب الخمور بعد سن الـ40، لأنه يساهم بنسبة كبيرة جدا في خطر الإصابة بالخرف.

3.اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفاكهة: من الضروري أن يكون النظام الغذائي الخاص بك غني بالفاكهة والخضراوات، لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية، لإنقاذ الدماغ من التلف عند التقدم في العمر.

4.تجنب التدخين: فمعظم الأشخاص لا يعرفون أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر تلف الدماغ أو الإصابة بالخرف.

5.تناول الملح: يعد الملح عامل خطرا على المخ، ولتجنب خطر الإصابة لخرف، يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالأملاح.

6.ممارسة الرياضة: ممارسة التمرينات الرياضية تساعد على النشاط البدني والعقلي، فإنه يمكن أن ينقذ الدماغ من الإصابة بالخرف.

ووفقا للتقرير فإن الخرف ليس سوى تدهور في المخ، والأسباب وراء الإصابة به يمكن أن تكون جسدية أو عاطفية، ويمكن التغلب على المرض بتغيير النظام الغذائي وبعض العادات اليومية حتى تتجنب الإصابة بالخرف التي تظهر على شكل أعراض مثل الإحباط وعدم التركيز وفقدان الذاكرة والأوهام والضعف.