نصائح لتجنب الإصابة بمشاكل الركبة

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 5 نصائح للحفاظ على ركبتيك صحية وتجنبك الإصابة بمشاكل الركبة وتتضمن الآتي:

المشي على سطح مستوي: من الضروري أن تمشي على أرض مسطحة وتجنب المشي على أرض غير مستوية أو لينة، خاصة إذا كان لديك مشكلة في الركبة أو هشاشة العظام، لأن المشي على أرض مسطحة تجعل الضغط أقل على الركبتين التي تعمل على امتصاص الصدمات في الجسم.

2.تجنب طلوع أو نزول السلم: إذا كانت ركبتيك في شكل غير صحي، لا تضع ضغطا زائدا عليهما من خلال طلوع أو نزول السلم، خاصة إذا كنت شخص بدينا.

3.ارتداء أدوات الوقاية: لأن هناك أنشطة رياضية معينة قد تعرض ركبتيك للإصابة، وارتداء أدوات الوقاية المطلوبة قبل البدء في أي نشاط أو شىء يسبب لركبتيك ضرر، فيجب اتخاذ بعض التدابير اللازمة.

4.تجنب عدم تحريك ركبتيك لفترة طويلة: عدم تحريك ركبتيك لفترة طويلة يشكل ضررا على ركبتيك وتعرضك لهشاشة العظام .