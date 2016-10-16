نصائح لتخفيف ألم الركبة

قدم الموقع الإلكترونى لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، 5 طرق بسيطة لتخفيف الألم في الركبة، وتشمل الآتي:

1.تناول الأطعمة الصحية: لأن كل ما يتم تناوله له تأثير مباشر على الصحة العامة، وللحفاظ على الركبة من المشاكل، فمن الضرورى تناول طعام صحىي مغذي للركبتين.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د: لأن هناك أدلة علمية تدعم دور فيتامين د جنبا إلى جنب مع الكالسيوم، والحفاظ على صحة العظام في جميع الأعمار، كما أن نقص فيتامين د يؤدي إلى حدوث التهاب في مفاصل الركبة، لذا فمن الممكن الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس. تجنب ارتداء الكعب العالي: ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة ضار على صحة العظام، لذا ينصح بتجنب الكعب العالي، حيث أثبتت الدراسات أن ارتفاع معدل الإصابة بمشاكل الركبة وهشاشة العظام بين النساء اللاتي يرتدين الكعب العالي.

4.تجنب الوزن الزائد: الوزن الزائد للجسم يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، لذا فمن الضروري الحفاظ على وزن صحى.

5.ممارسة التمرينات الرياضية الصحيحة: يجب عليك التأكد من أن التمرينات الرياضية التي تقوم بها لا تجهد مفاصل الركبة، ومن الضروري أن تكون تحت إشراف مدرب.