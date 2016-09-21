نصائح للتخلص من إدمان «الكافيين»

كثير من الأفراد حياتهم لا تستقيم صباحا إلا بعد تناول فنجان أو اثنين من القهوة، أو أحد مشتقات الكافيين، فقد ارتبط عمل العقل والتركيز بهذا الفنجان.

ويؤكد موقع “skinnyms” أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على مقدار من الطاقة الزائفة من تناول الكافيين في الصباح يصبحون مع الوقت مدمنين لهذه العادة التي تعمل على تنشيط مستقبلات “الأدينوساين”، التي تنطلق من الغدة الكظرية وتحتاج إلى كمية من الأدرينالين للشعور الدائم باليقظة والنشاط.

وللتوقف عن إدمان الكافيين هناك 4 نصائح لذلك، دون الشعور بأعراض الانسحاب والتي منها “الصداع، القلق، المزاج السيئ”:

1– تناول الشاي الأخضر: أوراق الشاي الاخضر تحتوي على 1/5 كمية الكافيين الموجودة في القهوة، بالإضافة إلى كثير من الفوائد التي تجعلك تتغلب على إدمان الكافيين، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات البكتيريا والفيروسات التي تساعد على خفض الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم.

2- أخذ فترات من التأمل والراحة: خلال يوم العمل الشاق يجب أن يتخلله فترات من الراحة أو 5 دقائق للتأمل، وهذا سيساعد على تنفيس الطاقات السلبية الموجودة داخل الإنسان، فلا يلجأ إلى تناول الكافيين.

3- تناول وجبات خفيفة خلال اليوم: إهمال تناول الطعام خلال اليوم يؤدي إلى الشعور بالخمول ونفاذ الطاقة ويكون الاختيار الأمثل تناول مزيد من فناجين القهوة والشاي لرفع الطاقة، لكن الأفضل الحصول على وجبات خفيفة من الخضروات أو الفواكه كل ساعتين.

4- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم: تناول الكافيين يشعر الجسم بالارتواء السريع خاصة بعد فترات جفاف، ويكون الأفضل تناول الماء بمقدار 8 أكواب يوميا، فهذا لن يجعل مكان لتناول الكافيين، والماء قادر على رفع طاقة الجسم والشعور بالراحة النفسية.