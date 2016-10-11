نصائح للتغلب على الإرهاق

 

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” نصائح صحية لتعزيز طاقتك والتغلب على الإرهاق، وتتضمن هذه النصائح الآتي:

  1. يرى الأطباء في مجال الصحة أن وضع الجسم السليم يقلل من شعورك بالإجهاد، لأن الجلوس بشكل مستقيم أثناء العمل وعدم التراخي يمكن أن يساعدك على الشعور أكثر نشاطا.
  2. من الضروري الحصول على بعض الهواء النقي والتعرض لأشعة الشمس، وذلك من خلال أخذ استراحة صغيرة من العمل في صباح اليوم الاثنين، لأن هذه العادات تجعلك تشعر بتجدد طاقتك.
  3. من الضروري وضع عطر ذي رائحة فريدة، فإنه يجعلك تشعر بالطاقة طوال اليوم.
  4. آخر نصيحة للتغلب على الشعور بالإجهاد ارتداء الملابس لألوان نابضة بالحياة أو حمل حقائب وإكسسوارات ملونة، لأن الألوان الزاهية تجعلك على الفور تشعر بالحماس والطاقة.
  5. من الطرق الأخرى الاستماع للموسيقى الكلاسيكية التى تشجع على الحياة عند الذهاب للعمل، فهذه العادة تساعد في الشعور بالطاقة
  6. قبل الذهاب للعمل من الممكن الذهاب لصالة الجيم والقيام ببعض التمرينات الرياضية التى تساعد بالشعور بالطاقة طوال اليوم، وذلك بفضل تعزيز هرمون الأندروفين فى المخ.

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