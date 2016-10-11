نصائح للتغلب على الإرهاق

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” نصائح صحية لتعزيز طاقتك والتغلب على الإرهاق، وتتضمن هذه النصائح الآتي:
- يرى الأطباء في مجال الصحة أن وضع الجسم السليم يقلل من شعورك بالإجهاد، لأن الجلوس بشكل مستقيم أثناء العمل وعدم التراخي يمكن أن يساعدك على الشعور أكثر نشاطا.
- من الضروري الحصول على بعض الهواء النقي والتعرض لأشعة الشمس، وذلك من خلال أخذ استراحة صغيرة من العمل في صباح اليوم الاثنين، لأن هذه العادات تجعلك تشعر بتجدد طاقتك.
- من الضروري وضع عطر ذي رائحة فريدة، فإنه يجعلك تشعر بالطاقة طوال اليوم.
- آخر نصيحة للتغلب على الشعور بالإجهاد ارتداء الملابس لألوان نابضة بالحياة أو حمل حقائب وإكسسوارات ملونة، لأن الألوان الزاهية تجعلك على الفور تشعر بالحماس والطاقة.
- من الطرق الأخرى الاستماع للموسيقى الكلاسيكية التى تشجع على الحياة عند الذهاب للعمل، فهذه العادة تساعد في الشعور بالطاقة
- قبل الذهاب للعمل من الممكن الذهاب لصالة الجيم والقيام ببعض التمرينات الرياضية التى تساعد بالشعور بالطاقة طوال اليوم، وذلك بفضل تعزيز هرمون الأندروفين فى المخ.