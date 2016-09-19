نصائح للحصول على بطن مشدود خلال أسبوع

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” بعض النصائح لشد البطن في أسبوع وتتضمن الآتي:
- القضاء على الكثير من الصوديوم قدر الإمكان في النظام الغذائي، وإضافة كميات أقل من الملح إلى الطعام وتجنب المخللات والأغذية المعلبة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم كمادة حافظة .
- تناول الموز والبطاطا بشكل معتدل، لأنها غنية بالبوتاسيوم والصوديوم وتساعد على كبر حجم البطن.
- شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميا، لأن الماء يساعد على طرد السموم من الجسم، كما أنه يساعد فى الوقاية من الإمساك الذي يؤثرعلى البطن.
- تناول الخضروات المطبوخة والطازجة فهي تساعد على الهضم بشكل صحي ويحافظ على بطن مشدودة .
- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك كالزبادي واللبن، لأنها تجعل بكتيريا الأمعاء سليمة وتحافظ على معدة صحية، وتساعد على القيام بعملية الهضم بشكل صحي كما أنها تحافظ على بطن مشدودة .