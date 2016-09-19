نصائح للحصول على بطن مشدود خلال أسبوع

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” بعض النصائح لشد البطن في أسبوع وتتضمن الآتي:

  1. القضاء على الكثير من الصوديوم قدر الإمكان في النظام الغذائي، وإضافة كميات أقل من الملح إلى الطعام وتجنب المخللات والأغذية المعلبة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم كمادة حافظة .
  2. تناول الموز والبطاطا بشكل معتدل، لأنها غنية بالبوتاسيوم والصوديوم وتساعد على كبر حجم البطن.
  3. شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميا، لأن الماء يساعد على طرد السموم من الجسم، كما أنه يساعد فى الوقاية من الإمساك الذي يؤثرعلى البطن.
  4. تناول الخضروات المطبوخة والطازجة فهي تساعد على الهضم بشكل صحي ويحافظ على بطن مشدودة .
  5. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك كالزبادي واللبن، لأنها تجعل بكتيريا الأمعاء سليمة وتحافظ على معدة صحية، وتساعد على القيام بعملية الهضم بشكل صحي كما أنها تحافظ على بطن مشدودة .

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