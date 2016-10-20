نصائح للمحافظة على صحة “الرئتين”

قدم تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، 8 نصائح تساعد على تحسين صحة الرئتين وحمايتها من المشاكل الصحية، وتتضمن الآتي:

التنفس العميق: واحدة من أفضل الطرق لتحسين القدرة على التنفس، وواحدة من أسهل الطرق ممارسة رياضة اليوجا بشكل منتظم.

2-ممارسة أي رياضة تساعد على تنظيم نمط التنفس، كالمشاركة في أي أنشطة مثل السباحة أو الجري أو المشي لتحسين التنفس.

3-شرب الماء بكميات كافية، لعلاج المشاكل المتعلقة بالجسم، ووجود الماء يحسن من تدفق الدم بانتظام ويبقي الرئتين صحيتين.

4-تناول البصل أو الثوم فهو يساعد على تقليل الكولسترول في الدم ومحاربة الالتهابات التي تؤثر على الرئتين.

5-تناول الأطعمة الحارة، فأنها مفيدة وتحسن تدفق الدم للرئتين وتحارب العدوى.

6-الإكثار من استهلاك المكسرات والبذور الغنية بالمغنيسيوم فأنها تجعل الرئة صحية.

7-استهلاك الفاكهة الحمضية بانتظام، مثل الفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والقرع والجزر التي تساعد على نقل الاكسجين للرئتين وتقلل من أمراض الرئة.

8-الزنجبيل لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تخلص الرئتين من السموم.