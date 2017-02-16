نصائح للوقاية من أبرز سرطانات المرأة شيوعا فى ندوة بكنيسة الصليب

تركزت الندوة العلمية التى نظمتها اليوم نقابة أطباء سورية بالتعاون مع الاتحاد العام النسائى فى كنيسة الصليب المقدس بدمشق حول مواضيع ترتبط بصحة المرأة وسبل الوقاية من أكثر السرطانات التى تصيبها شيوعا كأورام الثدى والمبيض وعنق الرحم.

وفى كلمته بين نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر الحسن أن الندوة تأتى فى اطار برنامج النقابة الخاص بالتثقيف الصحى الموجه لشرائح

المجتمع المختلفة للتوعية بسبل الوقاية من امراض ترتب أعباء صحية ومادية كبيرة على الاسرة والمجتمع.

ولفت الدكتور الحسن إلى أهمية دور الطبيب التوعوى الى جانب مهمته فى توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والدوائية للمرضى.

بدورها رأت رئيسة الاتحاد العام النسائى رغدة أحمد ان توجيه التثقيف الصحى للنساء يسهم فى توعية الأسرة والمجتمع عموما. مبينة أن قيمة عمل الطبيب تزداد عندما يمنح وقته وعلمه الرشاد أفراد المجتمع حول أنماط الحياة السليمة التى تجنب الكثير من المشاكل الصحية والأمراض.

وفى محاضرته تحدث اختصاصى جراحة نسائية ومعالجة العقم وطفل الانبوب الدكتور فيصل العمر عن أبرز المشاكل الصحية التى تصيب

النساء كسرطانى المبيض وعنق الرحم وسبل الوقاية منهما وتشخيصهما وعلاجهما فضلا عن تأثير بدانة السيدة على الحمل والولادة.

من جانبه لفت اختصاصى معالجة شعاعية ودوائية للأورام الدكتور حسن الحسن فى محاضرته الى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى وأبرز العوامل التى تزيد خطر الاصابة به والاعتقادات الخاطئة الشائعة حوله. كما تركزت محاضرة استشارية أمراض المفاصل الدكتورة ليلى كزكز حول أبرز الإرشادات التى يمكن للأم اتباعها فى حال أصيب طفلها بالروماتيزم.

ورافق الندوة التى نظمتها شركة الرعاية الطبية معرض لعدد من الشركات الطبية والدوائية.

يذكر أن نقابة أطباء سورية والاتحاد العام النسائى نظما ندوة مماثلة فى أيلول العام الماضى تحت عنوان /صحة المرأة/ فى كنيسة الصليب المقدس بدمشق تركزت أبرز محاورها حول الامراض التى تصيب النساء ومنها وهن العظام وسرطانات الثدى والرحم والمبيض اضافة الى الحمل وأمراض القلب.