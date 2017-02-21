نصرالله: مفاعل “ديمونا” ليس خطا أحمر

أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال حديث مع القناة الأولى الإيرانية، أن كيان الاحتلال إسرائيلي يدعم تنظيم “داعش” الإرهابي عبر التسليح والتدخل الجوي أحيانا، قائلا: أن على سلطات الاحتلال أن «تعد للمليون قبل الاعتداء على لبنان، لأن المقاومة جاهزة لكل تهديد، ولن نلتزم خطوطا حمراء في ما يتعلق بأمونيا حيفا ونووي ديمونا».

وأضاف نصرالله أن القوة الصاروخية في الحزب ستطال كل الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة و”ليس لأهدافنا حدود”.

وأكد الأمين العام لحزب الله أنه على يقين تام بأن الانتصار في أي حرب مقبلة سيكون أكبر بكثير من انتصار تموز 2006، مشيرا إلى أن المقاومة كان باستطاعتها ضرب مخزن الأمونيا في حيفا في حرب تموز بأية لحظة”.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سورية، شدد السيد حسن نصرالله إلى خطورة وجود قوات أمريكية على الأرض السورية، معتبرا أن التكفيريين في مرحلة الهزيمة الآن، وأن الأمريكيين يريدون الشراكة في النصر عليهم.

وأضاف نصرالله بأنه لم تتم دعوة الحزب لمساعدة الجيش العربي السوري، بل اخذوا قرارهم هذا من أن لبنان لسورية وسورية للبنان، كما أن الأيام والتجارب أثبتت أن قرارهم كان صائبا.