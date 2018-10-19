نصر الله: أمريكا و”إسرائيل” تستخدمان العلم والتكنولوجيا للهيمنة والنهب

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” تستخدمان العلم والتكنولوجيا للهيمنة والنهب وإذلال الشعوب والحكومات.

وأوضح السيد نصرالله في كلمة له خلال الاحتفال باليوبيل الفضي للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم اليوم أنه “بدلا من أن تدفع الأموال على التعليم والمستشفيات وفرص العمل تنفق مئات المليارات على الحروب بلا طائل وتدمير المجتمعات خدمة لـ “إسرائيل” وتنفق مئات المليارات لاسترضاء السيد الأميركي لوصول فلان إلى العرش أو بقاء فلان في العرش”.

وفي سياق متصل أكد السيد نصرالله أن حكام السعودية وأميركا في وضع صعب بسبب قضية جمال خاشقجي وقال: إن “إدارة ترامب محشورة بشكل كبير والحكام في السعودية في وضع صعب جدا وهناك أزمة دولية وشكل من أشكال المقاطعة”.

وتوجه السيد نصرالله إلى حكام النظام السعودي قائلا: “اليوم هو الوقت المناسب لتتخذوا موقفا جريئا بوقف الحرب على اليمن فالاستمرار بهذا العناد سيؤدي إلى الهلاك ويجب أن تعرفوا أن الغطاء الدولي والعالمي لهذه الحرب بدأ ينهار وخصوصا بعد هذه الحادثة لأن صورة المملكة في العالم لم يسبق أن كانت بهذا السوء”.

وحول ما يجري في قطاع غزة أكد السيد نصرالله أنه لا خيار أمام الفلسطينيين في القطاع إلا الصمود والمواجهة والمقاومة وأن المنطقة تترقب أحداث القطاع في ظل التصعيد الصهيوني والتهديدات لافتا إلى أن ما سيجري خلال الساعات أو الايام القليلة المقبلة مهم جدا لقطاع غزة وللمنطقة.

وأشار إلى أن هناك اصرارا وتصميما فلسطينيا على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها رغم الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام التي تقدمها كل يوم جمعة.

وحول ما يتردد عن شكل الحكومة اللبنانية أكد السيد نصرالله وجود مغالطات فيه ولا سيما ما يتعلق منها بربط لبنان بالعراق موضحا أن “ما حصل في العراق هو هزيمة سياسية للأميركيين حيث أن إرادة العراقيين هي التي ساهمت في تشكيل حكومتهم وليس بناء على تفاهم أميركي إيراني ومن يتحدث عن تفاهم ايراني أميركي هم أغبياء ويجهلون واقع الأمور”.

وشدد السيد نصرالله على وجود حاجة ضرورية لتشكيل الحكومة على كل صعيد وقال: “اليوم تذهب الأمور إلى جدية عالية في التشكيل.. إن الحكومة يجب أن تتشكل لأن البلد بحاجة إلى حكومة ومن الواضح أن هناك تفاؤلا كبيرا”.