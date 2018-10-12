نصر الله: العديد من أنظمة دول الخليج يدفع الجزية للبقاء على عروشه

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتالية التي طالب بها أنظمة دول الخليج وخصوصا السعودية بدفع الأموال مقابل تأمين الحماية لها تثبت أن لا حدود لجشع الإدارة الأمريكية في نهبها لأنظمة الخليج وبشكل وقح.

وأوضح السيد نصر الله خلال كلمة له في حفل تأبين والدة الشهيد عماد مغنية اليوم أن هذه التصريحات تدل على أن العديد من أنظمة دول الخليج يدفع الجزية للبقاء على عروشه وتعبر عن حقيقة أمريكا الخالية من عبارات الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.

وقال السيد نصر الله: إن معالجة مشاكل شعوب المنطقة أقل تكلفة من دفع مليارات الدولارات لترامب مبينا أن إيران لم تساوم يوما على ثروتها أو سيادتها أما حلفاء ترامب الذي باعهم السلاح بمئات مليارات الدولارات هم في عينه فئة ضعيفة ولا تصمد لأسبوعين.

وبشأن ادعاءات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود مستودعات صواريخ بجوار مطار بيروت أكد السيد نصر الله أنها “مسرحية بهدف الحرب النفسية” لافتا إلى أن كل ما يتصل بسياسة المقاومة هو الغموض البناء والصمت الهادف من موقع المعركة.

وحول الشأن اللبناني جدد السيد نصر الله دعوته إلى الإسراع وبذل الجهود في تشكيل الحكومة اللبنانية من أجل المصلحة الوطنية.