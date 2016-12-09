نصر الله: المنطقة دخلت في مرحلة جديدة وهناك مشاريع على هاوية الانهيار والهزيمة

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن المنطقة دخلت في مرحلة جديدة وهناك مشاريع على هاوية الانهيار والهزيمة النهائية مشيرا الى أن تداعيات الانتصار القائم والموعود القريب في حلب ستكون على كل المعركة في سورية والمنطقة.

واشار السيد نصر الله في كلمة متلفزة الليلة الى ان بعض الدول الغربية ترعى وتمول وتساند الارهاب وهذا ما اعترف به الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب وقبله نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وأبرزته الرسائل الالكترونية لهيلاري كلنتون واعترافات كبار المسؤولين الامنيين والعسكريين والدبلوماسيين الامريكيين.

وأكد السيد نصر الله أن العلاقة مع العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون كانت وما زالت وستبقى قائمة على الاحترام المتبادل وعلى الثقة العميقة التي تكرست من خلال التجربة الطويلة فى الايام الصعبة، مشيرا الى أن لبنان أمام عهد جديد يتوقع منه اللبنانيون جميعا أن يقوم بنسج علاقات لمصلحة لبنان وشعبه مع جميع الدول باستثناء العدو الاسرائيلي.

وحول تشكيل الحكومة اللبنانية لفت السيد نصر الله الى حل بعض المسائل العالقة امام تشكيلها وستكون حكومة وحدة وطنية مهمتها وضع قانون انتخاب واجراء الانتخابات في موعدها مؤكدا ان توجيه الاتهامات بالتعطيل سياسة فاشلة ولا تستهدف الا الكسب السياسى الذى لا قيمة له داعيا الى الحوار القريب بين جميع القوى.

واوضح السيد نصر الله ان حزب الله يؤيد الدعوات التي صدرت في الايام الاخيرة لفصل مساري تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب موءكدا أن من يرد بناء دولة قوية ومتينة فعليه العمل على اقرار قانون انتخابي يعطى لكل اللبنانيين المساواة بالتمثيل، مشيرا الى أن القانون الوحيد المتاح والذي يمكن التوصل اليه لتحقيق هذه الغاية هو اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة او دوائر موسعة.

ودعا نصر الله اللبنانيين الى عدم انتظار الاوضاع والتطورات الاقليمية بل التلاقي والحوار بعيدا عن الخصومة والعداوة.