نصر الله: سنعمل خلال الفترة المقبلة على معالجة الأوضاع في جرود عرسال

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحدود السورية اللبنانية خرجت من دائرة التهديد الإرهابي باستثناء البؤر في منطقة جرود عرسال التي ستتم معالجتها.

وقال نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي بمناسبة ” يوم الجريح المقاوم “.. ” إن جروح المقاومين لم تذهب سدى بل قدمت للمنطقة والأمة إنجازات وانتصارات عظيمة جدا ما زالت ماثلة أمام الأعين وأوصلتنا إلى نقطة توازن الردع وعززت معادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

وأوضح نصر الله أن تضحيات الجرحى المقاومين أدت إلى تحرير جنوب لبنان وتحرير الأسرى وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في لبنان وخصوصا في الجنوب والبقاع الغربي كما أنها صانت حدود البلاد في وجه الإرهاب التكفيري.

وقال السيد نصر الله.. ” ببركة تضحياتكم وشهدائكم هذه الحدود تشهد تحولا جذريا ومهما جدا”.

وأضاف نصر الله.. ” إن الحدود اللبنانية باستثناء منطقة جرود عرسال خرجت من دائرة التهديد العسكري حيث لم يعد هناك بلدات ولا قواعد ولا جبال ولا تلال ولا مواقع بيد التنظيمات الإرهابية المسلحة يمكن أن ينطلق منها تهديد عسكري كما أن التهديد الأمني تراجع بدرجة عالية جدا لأنه لم يعد لدى المجموعات الإرهابية قواعد انطلاق ولا أماكن لتفخيخ السيارات وإرسالها عبر الحدود ” موضحا أن هذا ” لا يعني انتهاء التهديد الأمني بالمطلق حيث تبقى بؤرة جرود عرسال وبعض القلمون الغربي وهذا يجب العمل على معالجته بطريقة أو بأخرى خلال الفترة المقبلة”.