نصر الله: سنواصل تواجدنا في هذه المعركة ونفتخر بشهدائنا في سورية

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المعركة في حلب ضد التنظيمات الإرهابية مصيرية لكل المنطقة كما هي معركة الموصل في العراق لافتا الى أن الحشود الإرهابية التي حضرت إلى حلب وجيء بها عبر الحدود التركية فشلت جميعها بتحقيق أهدافها أمام انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه.

وقال السيد نصر الله في كلمة له اليوم خلال حفل تأبيني.. “إن نتائج هذه المعركة العسكرية والميدانية ستكون لها تداعيات هائلة وكبرى على المستوى العسكري والميداني والاستراتيجي والحلول السياسية والتوقعات لدى الأطراف المختلفة”.

وأشار السيد نصر الله إلى أن حزب الله ذهب إلى سورية على ضوء دراسة كاملة ووافية وبناء على تشخيص دقيق لأحداث المنطقة مبينا أنه في كل يوم تتكشف الحقائق المخيفة حول من سلح ومول ودرب الإرهابيين واتى بهم

إلى سورية وأصر على القتل والدمار والخراب وعطل الحلول السياسية .

وأوضح السيد نصر الله أن الحرب الإرهابية على سورية تتجاوز استهداف محور المقاومة إلى احداث تغيرات وجودية وديموغرافية وتغيرات في الخريطة السياسية وتشكيلات الحدود وتركيبة الكيانات الوطنية واقتلاع جماعات بشرية في المنطقة ومسح كل ما يمت لتاريخها بصلة وقال: “إن الدليل على ذلك هو الوثائق الموجودة وسلوك تنظيم داعش الإرهابي واخواته من جبهة النصرة وغيرها خلال السنوات الماضية “.