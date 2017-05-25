نصر الله: سورية وإيران فقط من يقف مع المقاومة.. ترامب أكبر داعم لـ “إسرائيل”

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الدولتين الوحيدتين اللتين وقفتا إلى جانب الشعب اللبناني هما سورية وإيران.

وقال نصر الله في كلمة له في عيد المقامة والتحرير إن ما يصنع مستقبل هذه المنطقة هو إرادة شعوبها في سورية ولبنان والعراق وغيرها.

وأضاف نصر الله إن ما سمي “قمم الرياض وإعلان الرياض” فضيحة ومهزلة بالقمم والمؤتمرات ولها سوابق في السعودية مشددا على أن ترامب هو أكثر رئيس وعلى مدار سنة خلال حملته الانتخابية أساء للإسلام وللمسلمين وللعرب وللسعودية ودول الخليج.. وهو أكثر رئيس محب وداعم لـ “إسرائيل”.

وأكد نصر الله أنه لم يعد خافيا أن من يقف خلف الجماعات التكفيرية هو السعودية.. والعالم كله يتطلع إلى النظام السعودي على أنه مركز الفكر التكفيري والداعم الأساسي للتنظيمات الإرهابية.. وهذا النظام قدم كل ما قدمه لترامب ليحمي نفسه.

ولفت نصر الله إلى أن السعودية فشلت في كل مخططاتها في سورية والعراق واليمن وهي من مولت “داعش” بأموالها.. وهذا الفشل بدأ ينعكس على داخلها ولذلك هي بحاجة للسيد الأمريكي لتحمي نفسها ودورها.

وقال نصر الله: “لم يجرؤ أحد في “قمة الرياض” على ذكر فلسطين ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف نصر الله: في سورية المزيد من الانتصارات في الميدان والمزيد من الهزائم لتنظيم “داعش” الإرهابي.. ولن يكون هناك وجود لـ “داعش” بعد عام 2018.