نصر الله: لا بد أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لحل المشاكل الأمنية في لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه لا بديل عن الدولة اللبنانية في معالجة المشكلات والملفات الأمنية مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الى جانب الدولة ليسود الأمن في مختلف المناطق.

وقال السيد نصر الله في كلمة له اليوم خلال لقاء خاص مع فعاليات منطقة بعلبك الهرمل “إن الأمن هو مطلب بحد ذاته بمعزل عن النتائج المترتبة عليه والناس في منطقة بعلبك الهرمل يجب أن يعيشوا بأمن وراحة” لافتا إلى أن هذه المنطقة احتضنت المقاومة وضحت بخيرة علمائها في سبيل لبنان .

وأوضح أن هناك من يريد أن “يشوه سمعة المنطقة وأهلها ويقدمها على شاكلة غير صحيحة” مؤكدا أن مسؤولية إظهار الصورة الحقيقية تقع على الدولة و رجال الدين وفعاليات المنطقة والأهالي أيضا .

ودعا السيد نصر الله إلى رفع الغطاء عن أي مرتكب لجريمة قتل في المنطقة من قبل العائلة والعشيرة والأحزاب والأصدقاء ونبذه والتبرؤ منه وبذل جهد لتسليمه إلى الدولة حتى يحاسب عبر القانون ويتحمل المسؤولية وحده دون أهله أو عائلته.