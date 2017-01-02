نصف ضحايا هجوم اسطنبول من العرب

قتل 18 عربياً، وجرح 31 آخرين، في الهجوم الذي استهدف ملهى ليلياً في إسطنبول وراح ضحيته نحو 80 شخصا بين قتيل وجريح الأحد.

والعرب الذين وردوا في تقرير لـ”رويترز”، ينتمون إلى 8 دول عربية، هي السعودية، والكويت والأردن، والعراق ولبنان، والمغرب وتونس وليبيا.

لحظة بداية الهجوم على ملهى رينا في اسطنبول، قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في إسطنبول من غير أن تورد عددهم.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن 5 سعوديين قتلوا وأصيب 11. فيما قتل 3 لبنانيين وأصيب 4 بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية. إضافة إلى مقتل 3 أردنيين وإصابة 4 بجروح بحسب ما نقلت وكالة بترا الرسمية عن وزارة الخارجية.