نصوص حديثة.. اعتماد الاستعارات والدلالات في مجموعة الحقيبة الأنثوية

قصائد تنحو إلى الغرائبية وتعتمد الاستعارات والدلالات ميزت مجموعة “الحقيبة الأنثوية” باكورة إصدارات ميساء محمود العباس رصدت فيها حالات اجتماعية ووطنية وإنسانية إضافة إلى مناح أخرى استلهمت الألوان والموسيقا والطبيعة.

الشاعرة تتجه إلى الوطن ولكن عبر أسلوب دلالي ساخر تعبر فيه عن عمق القهر الذي عاشه مجتمعنا بعد أن عصفت به مؤامرات الإرهاب كما في نص بعنوان بلادي.

وتضمنت مجموعة العباس نصوصا تعبر عن عواطف لتصور وقع الحب لدى الأنثى بطريقة تكسر فيها التقاليد وترفض الواقع.

تعتمد العباس في أغلب نصوصها على التقاط ألفاظ تدل على أفكارها التي ذهبت إليها معتمدة تراكيب نصية حديثة الطرح كقولها في قصيدة بعنوان (ملك قمرة)..

تنتابني قناديل النزوح.. تمزق المسامات.. شهيق ناي مبحوح.. أوركسترا النايات.. كم غزوة أمضيتها لتسقط تلك النقطة قتيلة”.

المجموعة صادرة عن مؤسسة سوريانا وتقع في 126 صفحة من القطع المتوسط وتقتصر على الاستعارات والرصد الدلالي لتعوض في أسلوبها عن الموسيقا.