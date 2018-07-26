نصوص نثرية لوائل محمود الحميد في مجموعة أوراق عارية

أوراق عارية مجموعة نصوص شعرية للشاعر وائل محمود الحميد احتوت على مواضيع اجتماعية وانسانية ووطنية عبر فيها عن خلجات ذاتية بأسلوب نثري.

وفي المجموعة التي كتبها الحميد يتجلى الألم على ما يحدث للأمة من محن جراء المؤامرات فقال في نص بعنوان صرخة البراءة..وأسفاه على أمة وأدت..فرحة الطفولة قبل أن تولد..ودفنت أحلامهم تحت كومة قش وطين.

ويعكس أيضا الحميد ألمه من الواقع الاجتماعي المليء بالغدر فيقول في نص بعنوان طيارة ورقية.. أيها القابعون خلف عتمة الليل وبيدكم الف خنجر غدر وسم خطير أما اكتفيتم قتلا وتدميرا.

مجموعة أوراق عارية من منشورات مؤسسة سوريانا للانتاج الإعلامي وتقع في 113 صفحة من القطع المتوسط وتتضمن أيضا نصوصا نثرية تعتمد على الروي الموحد في المقاطع.