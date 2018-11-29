نضال السوريين ضد الاحتلال الفرنسي في رواية “الطرق الجبلية الوعرة”

صدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب رواية “الطرق الجبلية الوعرة” لعلي محمد مرعي، وتحكي الرواية عن نضال أبناء الساحل السوري ضد الاحتلال الفرنسي، ويقدم مرعي في الرواية الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب نماذج بشرية واقعية للإنسان في صراعه مع الوجود وتغيراته على ضوء متغيرات المكان والزمان من جهة والسياسة والاقتصاد والثقافة من جهة أخرى.

يقع الكتاب في 385 صفحة من القطع الكبير ويشار إلى أن مرعي كاتب وشاعر وفنان تشكيلي من مواليد طرطوس وصدرت له روايتا “الشيخ سعد..ذاكرة” و”شجرة الخرنوب” ومجموعة “ياما” في الشعر المحكي إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الفردية والجماعية في مدينة طرطوس.