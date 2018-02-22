نظام آل خليفة.. السجن 5 سنوات لناشط بسبب تغريدة

حكمت سلطات النظام البحريني القضائية، أمس، على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريدات أعلن فيها معارضته للعدوان على اليمن، وانتقاد الإجراءات القضائية في البحرين، وقال مصدر قضائي: “إن المحكمة الكبرى الجنائية أدانت رجب بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية”، في إشارة إلى النظام السعودي الذي يقود تحالف العدوان على اليمن منذ آذار عام 2015.

وكانت سلطات نظام آل خليفة القضائية حكمت في تموز من العام الماضي بسجن رجب لمدة عامين بذريعة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج عمداً وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها.

يشار إلى أن نظام آل خليفة يواصل منذ عام 2011 استهدافه للرموز الدينية والسياسية في البحرين في إطار محاولاته لمعاقبة البحرينيين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية، حيث قام بتعليق عمل جمعية الوفاق الوطني المعارضة وحل جمعيتي التوعية والرسالة ومصادرة أموالهما، كما قام بسحب الجنسية من الكثير من معارضيه.

وقال الأمين العام لمنظمة الديمقراطية في البحرين، جلال فيروز، إن النظام يحاول تغييب صوت أي حقوقي في البلاد، مضيفاً: إن السلطات أصدرت 15 حكم إعدام خلال شهر، بينها 6 أحكام خلال يوم واحد، وسط صمت دولي.

وكان رجب قد كتب في رسالة من سجنه يطالب فيها الإدارة الأميركية بعدم الامتثال وإرضاء السلطات في البحرين، التي تعتقد أنها يمكنها أن تفعل ما تشاء من دون أي عقاب نتيجة الدعم الأميركي لها، خصوصاً في السنة الأخيرة في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب، وأضاف، في سياق مقالته في “واشنطن بوست”، إن “على الولايات المتحدة أن تفكّر على المدى الطويل لا بالمكاسب القصيرة المدى، وإذا كان يريد ترامب جعل أميركا عظيمة”، مكرّراً مطالبته أن “ينحو باتجاه السياسات التي تنسجم مع القيم التي قامت عليها الولايات المتحدة”، وأشار إلى مشهد ترامب في السعودية وهو يرقص بالسيف، الذي قال: إن “المملكة تستخدمه لذبح من يطالبون بالديمقراطية”.

وأضاف رجب حينها: إن رسالته قد تكلّفه المزيد من السنوات في السجن، لكن في ظل ما يعانيه أطفال اليمن فإن “الأمر يستحق”، وأشار إلى أنه موجود في العزل منذ دخوله إلى السجن وممنوع من الزيارات ومصنّف بأنه “كتهديد للسجناء”، وأكد أنه موجود في قسم منفصل من السجن مخصص للمتطرّفين الذين يدعمون “داعش”، معرباً عن خشيته من ألاّ يكون الأمر مجرد صدفة.

وكانت السلطات البحرينية قد أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين للنظام في البحرين، أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن ومنظمات حقوقية.

وكالات