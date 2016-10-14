نظام آل سعود يخفض تمثيله الدبلوماسي في العراق

خفض نظام آل سعود الجمعة 14 تشرين الأول تمثيله الدبلوماسي في العراق، بعد طلب حكومة بغداد استبدال سفير المملكة ثامر السبهان، متهمة إياه “بالتدخل في الشأن العراقي الداخلي”.

وأعلن السبهان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تسمية عبد العزيز الشمري كقائم بالأعمال في سفارة آل سعود لدى بغداد.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، طلبت في 28 آب الماضي، من نظيرتها السعودية استبدال سفير بلادها لدى بغداد ثامر السبهان، دون أن توضح أسباب طلبها، بعد أن اشتكت منه أكثر من مرة سابقا بسبب ما وصفته بـ”تدخلاته في الشأن الداخلي العراقي”، و”الإساءة للحشد الشعبي ودوره في تحرير المدن العراقية”.