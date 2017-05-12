نظام آل سعود يهدم المساجد والبيوت في حي المسورة بمن فيها

استهدفت القوات الأمنية التابعة لنظام آل سعود مسجد السيد محمد في حي المسورة في العوامية المحاصرة بقذائف الـ”ار بي جي” وهدمته بالكامل، وكذلك فتحت نيرانها على مسجد الفتية بحي الديرة عند رفع أذان صلاة الظهر.

وذكرت مصادر أنّ”قوات النظام السعودي استخدمت آليات ثقيلة وطائرات مروحية في الهجوم، وأطلقت قذائف “آر بي جي” على منازل في البلدة المحاصرة، فيما قامت بإحراق سيارات الأهالي”.

كما قامت القوات باعتقال العشرات، وقطعت الطرق في مناطق مختلفة، مطلقةً النيران بشكل عشوائي.

وقد بدأت القوات التابعة لآل سعود تحركاتها العسكرية في حي المسورة الأثري، بعد إصدارها قراراً بهدم وتشريد القاطنين فيه، الأمر الذي رفضه الأهالي.

وناشد حقوقيون المجتمع الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية بحق أهالي العوامية.

ويقطن المنطقة التي تعتبر مسقط رأس الشهيد الشيخ نمر النمر أكثر من 30 ألف نسمة، ولفت ناشطون الى “أن الأهالي يعانون من نقص في الغذاء ومنع الطواقم الطبية من دخول المنطقة”.