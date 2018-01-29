نظام أردوغان يحقق مع أطباء لانتقادهم العدوان التركي على عفرين

أعلنت النيابة العامة التابعة للنظام التركي فتح تحقيق ضد اتحاد أطباء تركيا آثر انتقاده للعدوان التركي على منطقة عفرين الأمر الذي أثار غضب رئيس النظام رجب طيب أردوغان.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن “مكتب النائب العام في أنقرة فتح التحقيق آثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية ضد اتحاد أطباء تركيا بعد نشره بياناً يوم الأربعاء الماضي ينتقد بشكل ضمني التدخل العسكري التركي في سورية”.

وهاجم أردوغان بشدة بيان الأطباء مطالباً بفتح تحقيق يستهدف أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الأطباء وعددهم 11.

كما تهجم أردوغان أيضاً على 170 شخصية بينهم وزراء سابقون وممثلون بعثوا رسالة إلى نواب البرلمان وضمنهم نواب لحزب العدالة والتنمية الاخواني الحاكم يطالبون فيها بانهاء “التدخل العسكري التركي في سورية”.