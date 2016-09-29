نظام أردوغان يزعم بإغلاق الحدود مع سورية بحلول الربيع

زعم وزير دفاع النظام التركي فكري ايشق اليوم أن بلاده ستغلق تماماً حدودها مع سورية بحلول الربيع المقبل عقب الانتهاء من تشييد جدار لهذا الغرض.

وفتح النظام التركي حدوده أمام عشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب للتسلل إلى سورية والقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية كما قدم لهم الدعم اللوجستي وأقام لهم معسكرات التدريب بإشراف الاستخبارات التركية والغربية.

ونقلت مصادر اعلامية تركية عن ايشق قوله في تصريح للصحفيين في مدينة قرقميش الحدودية مع سورية إن “الحدود مع سورية التي يبلغ طولها 911 كيلومتراً ستغلق تماماً بحلول ربيع عام 2017”.

وتشكل تصريحات ايشق هذه مجرد محاولة يائسة للتغطية على الدعم الصريح والعلني الذي يقدمه النظام التركي للتنظيمات الإرهابية في سورية حيث اكدت العديد من الأوساط السياسية والاعلامية العالمية والتركية تقديم هذا النظام الدعم لتلك التنظيمات وعلى رأسها تنظيم “داعش” الإرهابي.