نظام أردوغان يصدر مذكرات اعتقال بحق اكثر من مئة شخص

أصدر نظام أردوغان مذكرات اعتقال بحق 103 أشخاص بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يلقي النظام عليه مسؤولية محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مسؤولين قولهم اليوم: مذكرات اعتقال صدرت بحق 103 أشخاص حيت تم اعتقال 63 منهم بالفعل فيما تجري عملية تعقب 40 آخرين لاعتقالهم مشيرين إلى أن عمليات الاعتقال تمت في اسطنبول و35 مدينة أخرى في أنحاء تركيا.

وحول رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان تركيا إلى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون بذريعة الإنقلاب.