نظام أردوغان يعتقل مراسل «سانا» في تركيا بحجة الإساءة

اعتقلت سلطات النظام التركي الكاتب الصحفي حسني محلي، مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” في تركيا أمس الثلاثاء، وذلك بحجة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في تركيا.

ووفق وكالة “دوغان” التركية اليوم، فإن المدعي العام في اسطنبول أمر بتوقيف محلي من منزله في المدينة بزعم أنه قام بنشر كتابات عبر موقع “التويتر” يسيء فيها لكبار مسؤولي الدولة.

وأضافت الوكالة: “إن عناصر الشرطة التركية قاموا بتفتيش منزل محلي واستولوا على الأجهزة الالكترونية فيه كما اقتادوه إلى شعبة الأمن للتحقيق معه”.

ولدى محاولة وكالة “سانا” الاتصال بمحلي لأكثر من مرة للاطمئنان على وضعه وصحته لم يجب على أي من وسائل الاتصال المتاحة معه.