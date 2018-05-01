نظام أردوغان يواصل استبداده.. ويعتقل أكثر من 80 عامل في اسطنبول

قمعت شرطة النظام التركي مظاهرة عمالية في مدينة اسطنبول بمناسبة عيد العمال واعتقلت84 عاملا مشاركا فيها وفرضت إجراءات أمنية مشددة على المدينة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن شرطة أردوغان قطعت الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم المركزية بمدينة اسطنبول ومنعت المشاركين في إحياء عيد العمال من الدخول إليها كما أغلقت شارع الاستقلال وأجبرت المتاجر فيه على إغلاق أبوابها.

وحاول المتظاهرون خرق حظر التظاهر في ساحة تقسيم بمسيرة نحو الساحة لكن قوات أردوغان قمعتهم

واعتدت عليهم بالضرب واعتقلت نحو 84 منهم.

وشارك عشرات آلاف الأشخاص في مظاهرات أخرى بمناسبة عيد العمال في حي مالتيبي في اسطنبول وفي مدينتي أنقرة وأزمير.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام أردوغان أن أكثر من 26 ألف شرطي تم نشرهم في اسطنبول تدعمهم ثلاث مروحيات و67 آلية مدرعة.