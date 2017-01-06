نظام أردوغان يواصل ممارساته القمعية ويعتقل 12 شخصا في أنطاكيا وصمانداغ

استمرارا لممارساته القمعية اعتقلت شرطة النظام التركي اليوم 12 شخصا بمدينة أنطاكيا وبلدة صمانداغ في لواء اسكندرون السليب.

وذكر موقع “سي إن إن ترك” أن: «شرطة مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمات في إطار عملية أمنية تستهدف حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية أوقفت خلالها 12 شخصا في أنطاكيا وصمانداغ».

ويواصل النظام التركي حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام