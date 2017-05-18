نظام اردوغان يوقف 25 محامياً تابعين لحركة “حزمت”

أوقف النظام التركي اليوم 25 محاميا بزعم صلتهم بحركة “حزمت” التابعة للمعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة ملييت التركية “إن السلطات التركية اكتشفت أن المحامين الذين صدر أمر بتوقيفهم يستخدمون تطبيق باي لوك الذي يستخدمه أتباع غولن في اتصالاتهم ومراسلاتهم الهاتفية”.

وكان النظام التركي أصدر مؤخرا مذكرات اعتقال طالت 85 موظفا في وزارتي الطاقة والتعليم وذلك في إطار حملة الاعتقالات التي ينفذها ضد معارضيه بذريعة المحاولة الانقلابية التي جرت فى تموز الماضي.

وشنت اجهزة النظام التركي إثر المحاولة الانقلابية في الـ 15 من تموز الماضي حملات اعتقال واقالة لعشرات آلاف الموظفين من مختلف القطاعات المدنية والعسكرية التركية حيث وصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى 49 ألف شخص من موظفي الدولة والأكاديميين وعناصر الأمن بمن فيهم الصحفيون والمدرسون كما تمت إقالة أكثر من 100 ألف آخرين.