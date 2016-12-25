نظام بني سعود يقر بمقتل أحد جنوده في اشتباك على الحدود مع اليمن

أقرت سلطات نظام بني سعود بمقتل أحد جنودها في اشتباك على الحدود مع اليمن.

ويشن النظام السعودى عدوانا على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار من العام الماضى أسفر عن مقتل واصابة الاف المدنيين ودمار هائل فى الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية.

نقلت وكالة الانباء السعودية واس عن وزارة داخلية النظام السعودي قولها ان “تبادلا لاطلاق النار على الحدود اليمنية ادى الى إصابة أحد الجنود السعوديين ومن ثم وفاته قبل وصوله إلى المستشفى”.

وكان مصدر عسكرى يمنى اكد أمس ان وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من اقتحام مقرين عسكريين لنظام بنى سعود فى مركزى السنه وعفرة العسكريين في جيزان وقضت على اثنين من جنوده وأصابت آخرين مضيفا ان وحدات القناصة فى الجيش واللجان الشعبية قضت على ثلاثة اخرين من قوات عدوان بنى سعود فى موقع الطلعة العسكرى بقطاع نجران .