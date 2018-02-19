نعومكين: روسيا تعمل على منع تنفيذ مخططات أمريكا في سورية

أكد المشرف العلمي لمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين أن روسيا تعمل على منع تنفيذ مخططات الولايات المتحدة الاستفزازية التي تحاول من خلالها تقسيم سورية لأن هذه المخططات لا تتناقض فقط مع الاستراتيجية الروسية بل مع القوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة أيضا.

وقال نعومكين في تصريح لقناة روسيا اليوم على هامش منتدى فالداي الدولي للحوار المنعقد في موسكو اليوم إنه “يجب الحرص على وحدة الأراضي السورية وسيادتها بعيدا عن التدخل الأجنبي الذي يعيق الحل السياسي”.

وأوضح نعومكين أن مشاركة مختلف شرائح المجتمع السوري في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أسهمت بشكل كبير في تعزيز الحوار بين السوريين مشيرا إلى استمرار جهود روسيا لحل الأزمة في سورية وفقا للقرارات الدولية.

وبين نعومكين أن القضاء على تنظيم جبهة النصرة وبقايا المجموعات الإرهابية التي لا تزال ترتكب الجرائم في سورية سيؤدي إلى تحسن الأوضاع وإعادة الإعمار في سورية