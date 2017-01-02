نعومكين: محادثات أستانا السورية المقبلة ليست بديلاً من مسار جنيف

أكد فيتالي نعومكين المستشار السياسي للمبعوث الخاص للامم المتحدة الى سورية أن المحادثات المرتقبة بين الحكومة السورية و”المعارضة” في العاصمة الكازاخستانية أستانا “ليست بديلا من مسار جنيف”.

وقال نعومكين فى مقابلة مع “نوفوستى” الروسية اليوم00 “هناك صيغة جديدة ظهرت كعملية أستانا ولكنها لا تمثل بديلا من الامم المتحدة وقد تغدو الخطوات التمهيدية المتخذة فى اطارها أكثر نجاحا من الجهود المبذولة حتى الان من قبل الامم المتحدة فى صيغة جنيف ولا سيما فى حال صمود اتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية”.

وأشار نعومكين الى امكانية تقديم نتائج المحادثات فى أستانا الى مجلس الامن الدولي، لافتا الى أن ذلك لا يعني بالضرورة قيام أعضاء المجلس بمناقشة تلك النتائج.

وبدأ منتصف ليلة 30 الشهر الماضى سريان اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي يستثني تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الارهابيين والمجموعات المرتبطة بهما تنفيذا لقرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.