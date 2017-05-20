نعيم القاسم: المقاومة ماضية في تحرير فلسطين من العدو الإسرائيلي

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان المقاومة ماضية في تحرير الأراضي المحتلة من العدو الإسرائيلي.

وقال قاسم خلال كلمة اليوم “نحن في هذه الأيام بأجواء انتصار المقاومة في 25 أيار حيث تحرر الجنوب اللبناني بعد احتلال دام 22 عاما وخرجت إسرائيل ذليلة من لبنان وهذا الانتصار هو مفصل تاريخي غير وجه المنطقة لأننا اليوم أمام جيل جديد لايقبل بالهزيمة والإستسلام ولا يقبل بالخضوع لمطالب إسرائيل ومن معها”.

وأضاف قاسم “إن الولايات المتحدة لا تتحمل بأن تكون ربيبتها إسرائيل في موقع صعب ولا تقبل أن ترتفع أصوات أو رؤءوس لتقول إنها تريد أن تكون مستقلة وأن تسترد الأرض وتحفظ الكرامة ولذا هم يواجهون ويحاولون الضغط علينا بأساليب مختلفة”.

وقال قاسم “ليكن معلوما لو اجتمعت الدنيا علينا لن تثنينا عن عزمنا في أن نبقى الشعلة المضيئة التي تعمل لتحرير الأرض وتحقيق الاستقلال ورفض التبعية مهما كانت الكلفة” مشيرا إلى أن انتصارات المقاومة ومعها الجيش والشعب في ثلاثيةالقوة هي التي منعت إسرائيل وأمريكا من تحقيق أهدافهما.