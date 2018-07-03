نفق لـ”داعش” الإرهابي تحت الطريق السريع في الأنبار

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق عن ضبط نفق تحت “الطريق الدولي السريع”، كان إرهابيو “داعش” يستخدمونه للنقل والتهريب، إضافة إلى تدمير مواد ناسفة بعملية أمنية.

الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول صرح أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، وخلال عملية بحث وتفتيش عن مضافات “داعش” الإرهابي في منطقة حي الشهداء الأولى بقضاء الفلوجة، تمكنت من الوصول لأحد الأنفاق تحت الطريق الدولي السريع، كان التنظيم يستخدمه للتنقل والهرب.

كما أضاف بأن القوات عثرت على كدس للعتاد يضم 517 مسطرة تفجير و4 عبوات ناسفة من مخلفات “داعش”، لافتا إلى أن النفق دمر بأكمله في الوقت الذي قامت فيه المفارز الهندسية التابعة للفرقة بتدمير المواد الناسفة موقعياً.

وفي بيان آخر، أفاد رسول بأن قوة من قيادة عمليات الأنبار تمكنت من تفجير 5 عبوات ناسفة على شكل جلكان تحوي مادة C4 و18 عبوة لاصقة و15 رمانة يدوية محلية الصنع وحزامين ناسفين خلال عملية أمنية في منطقة مزرعة السبعين ب‍محافظة الأنبار.